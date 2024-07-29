Yasak yerden U dönüşü zincirleme kazaya sebep oldu: 1'i çocuk 7 yaralı - Son Dakika
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Yasak yerden U dönüşü zincirleme kazaya sebep oldu: 1'i çocuk 7 yaralı

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Düzce'de yasak bir bölgeden U dönüşü yapmak isteyen bir cip, zincirleme bir kaza meydana getirdi. Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yol tek şeritten verilirken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

29.07.2024 01:36
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Yasak yerden U dönüşü zincirleme kazaya sebep oldu: 1'i çocuk 7 yaralı

DÜZCE - Düzce'de yasak yerden U dönüşü yapmak isteyen cip, zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine gidip yasak olmasına rağmen kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen N.E. idaresindeki 67 ADY 677 plakalı Chery marka cip, Düzce'den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Ç.F. idaresindeki 81 AH 271 plakalı Hyundai marka otomobil ile kafa kafaya çarpışmasının ardından ara yoldan kavşağa giriş yapmak isteyen S.E. idaresindeki 06 CCH 181 plakalı Audi marka otomobile çarparak durabildi. Kaza sebebi ile yol tek şeritten verilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 araçta da bulunan Ç.F., S.E., N.E., A.E., C.Y., Ç.E. ve B.E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yasak yerden U dönüşü zincirleme kazaya sebep oldu: 1'i çocuk 7 yaralı - Son Dakika

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