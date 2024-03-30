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Yasaklar başladı, pankart ve afişler söküldü

BARTIN - 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde başlayan propaganda yasakları ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un oy kullanacağı Bartın'ın cadde ve sokaklarında asılı bulunan tüm pankart, afiş ve parti bayrakları söküldü.

Türkiye genelinde seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri bu akşam saat 18: 00 itibariyle sona ererken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un memleketi Bartın'da tüm afiş, pankart ve parti bayraklarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yasaklarının başlamasının hemen ardından il genelinde cadde ve sokaklara asılan, bilbord ve binalara asılan afiş, pankart ve parti bayraklarının sökülmesi için hummalı bir çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin nezaretinde belediye ve özel iş makineleri ile partililer tarafından yürütülen çalışmalarda sökülen pankart, afiş ve bayraklar, ilgili parti yetkililerine teslim edildi. Akşam saat 18: 00'de başlayan çalışmalar ilerleyen saatlere kadar devam etti

Öte yandan Bartın'ın Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi'nde evi bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Kaleşah İlkokulu'nda oy kullanacağı öğrenildi.