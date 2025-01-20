Yasal Olmayan Motosiklet Yarışı: 326 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yasal Olmayan Motosiklet Yarışı: 326 Bin Lira Ceza

Geniş Video İzle

Sakarya'da yasadışı motosiklet yarışı düzenleyenlere 102 maddeden toplam 326 bin lira ceza kesildi.

20.01.2025 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasadışı motosiklet yarışına jandarma engeli: 102 farklı maddeden 326 bin lira ceza

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yasadışı motosiklet yarışına katılan sürücülere ceza yağdı. Sürücülere, 102 farklı maddeden 326 bin 499 lira idari para cezası uygulanırken 20 motosiklet otoparka çekildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Adapazarı, Hendek, Erenler ve Akyazı ilçelerinden Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesi mevkiine gelen en az 70 motosikletten oluşan grubun yasadışı motosiklet yarışması düzenlediğini tespit etti. Olay yerine giderek yarış için toplanan gruba müdahale eden ekipler, birçok motosikletin; sürücü belgesiz şahıslar tarafından kullanıldığını, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu, motosikletle egzoz bağırtıp, akrobatik hareketler yaparak kamunun rahat ve huzurunu bozduğunu tespit etti. Teknik özellikleri değiştirilmiş olan 11'i plakasız olmak üzere 20 adet motosiklet yakalanarak otoparka çekilirken motosiklet kullanıcıları hakkında '2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu' çerçevesinde trafik ihlallerine ilişkin 102 farklı ceza maddesinden toplam da 326 bin 499 TL idari para cezası uygulandı.

Yasal Olmayan Motosiklet Yarışı: 326 Bin Lira Ceza
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Sakarya, Akyazı, trafik, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasal Olmayan Motosiklet Yarışı: 326 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:43 Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 16:39:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yasal Olmayan Motosiklet Yarışı: 326 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.