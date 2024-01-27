Yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde 82 yaşındaki yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Yıldızhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Ahmet Çapan'ı yerde hareketsiz gören aile yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Çapan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.