Yaşlı Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı adam, 13 gün sonra hayatını kaybetti
NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ali İhsan Küçük, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, geçtiğimiz 23 Ocak'ta Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samet G.'nin kullandığı 50 ADN 952 plakalı otomobili ile cami çıkışı yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden 86 yaşındaki Ali İhsan Küçük, tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü.
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