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Bursa'da yaşlı çift, hayvan kremi sürünce hastanelik oldu - Son Dakika
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Bursa'da yaşlı çift, hayvan kremi sürünce hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bir yaşlı çift, kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çift, kaşıntıyı önlemek için büyükbaş hayvanlar için kullanılan kremi vücutlarına sürdü. Ancak kusma ve fenalaşma yaşayarak hastaneye kaldırıldılar. Uyuz teşhisi konulan çift, tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da yaşlı çift, hayvan kremi sürünce hastanelik oldu
30.01.2024 - 11:46,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaşıntı yaşayan yaşlı çift, büyükbaş hayvanlar için kullanılan kremi vücutlarına sürünce hastanelik oldular.

Olay Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Kamile K.(54) ve eşi Fuat K.(76)'nın vücutlarında kaşıntı başladı. Karı-kocanın bir süre sonra kusma ve kaşıntı şikayeti arttı.

Yaşlı çift, büyükbaş hayvanlar için kullanılan parazit kremini vücutlarına sürerek kaşıntıyı önlemek istediler. Bir süre sonra çift fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine yaşlı çift, olay yerine sevk edilen 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Uyuz oldukları tespit edilen kadın ve eşi, serviste tedavi altına alındılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Yenişehir Caddesi, İnegöl, Bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da yaşlı çift, hayvan kremi sürünce hastanelik oldu - Son Dakika


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