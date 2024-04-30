Yaşlı çiftin otobüste darp edilmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika
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Yaşlı çiftin otobüste darp edilmesine ilişkin davaya devam edildi

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında okul müdürü İsmet T.'nin 17 yaşındaki oğlu hakim karşısına çıktı. Polat çiftinin avukatı Hasan Hüseyin Öztürk, müvekkili Ramazan Polat'ın olaydan sonra yatalak hale geldiğini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiğini söyledi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

30.04.2024 00:23
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Yaşlı çiftin otobüste darp edilmesine ilişkin davaya devam edildi

Polat çiftinin avukatı Hasan Hüseyin Öztürk:

"Müvekkilim Ramazan Polat, olaydan sonra yatalak hale geldi ve konuşma yetisini tamamen kaybetti"

MERSİN - Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında okul müdürü İsmet T.'nin 17 yaşındaki oğlu hakim karşısına çıktı.

Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ı darp etmesiyle ilgili dava, 2. Çocuk Mahkemesinde görüldü. A.O.T. ve Hamdiye Polat'ın da katıldığı basına kapalı olarak gerçekleşen duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Polat çiftinin avukatı Hasan Hüseyin Öztürk duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, müvekkili Ramazan Polat'ın olaydan sonra yatalak hale geldiğini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiğini söyledi. Buna ilişkin mahkemeden konuşmasında kalıcı bozukluk meydana geldiğine dair adli tıp raporu alınması talebinde bulunduklarını belirten Öztürk, "Fakat talebimiz mahkeme tarafından reddedildi. Buna ilişkin itirazlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Mahkemenin bir eksiklik olmazsa bir sonraki duruşmada kararını vereceğini açıklayan Öztürk, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilen baba İsmet T. için de İstinafa başvurduklarını kaydetti.

Hamdiye Polat da eşinin durumunun olaydan sonra her geçen gün kötüleştiğini belirterek, "Olayın yaşandığı aralık ayından beri sürekli doktora götürüyoruz. Gittikçe yürüyemez, konuşamaz hale geldi. Sabaha kadar evde bağırıyor. Biz de uyumuyoruz, kendi de uyumuyor. Davamdan vazgeçmeyeceğim. Davanın sonuna kadar devam etmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Baba ve oğula tahliye kararı verilmişti

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için de 22 Mart'ta 2. Çocuk Mahkemesinde görülen duruşmada, 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

Kaynak: İHA

Hüseyin Öztürk, Mersin, Hakim, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı çiftin otobüste darp edilmesine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

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