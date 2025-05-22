Yaşlı Kadının Evi Yangında Kül Oldu

Yaşlı kadına ait ev çıkan yangında kül oldu

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşlı bir kadına ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Veliköy köyünde Şükrane Çelik'e ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve Kaymakam Bayram Köse, köye giderek yangında hasar alan ev sahibi Şükrane Çelik'e geçmiş olsun dileklerini iletti.