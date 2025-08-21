Yatağan\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, Hacıveliler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışmalar başlatıldı. - MUĞLA
