Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kendilerini sivil jandarma olarak tanıtıp vatandaşların evlerine giden dolandırıcılar, üç ayrı olayda altınları hedef aldı. Bu olaylardan birinde altınlar bulunarak sahibine teslim edildi; ancak diğer iki olayda geç yapılan ihbar nedeniyle altınlara ulaşılamadı. Üç olay kapsamında toplam 7 şüpheli yakalanırken, 7 kişi tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı bilgilendirmeye göre, son dönemde bölgede telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına dikkat çekildi. Dolandırıcıların kendilerini polis, jandarma, savcı, banka görevlisi ya da kamu personeli olarak tanıtıp vatandaşların güvenini kazanmaya çalıştığı, bu yöntemle para ve kıymetli eşyalarını ele geçirmeyi amaçladığı belirtildi. Yatağan ilçesinde meydana gelen üç ayrı olayda da şüphelilerin kendilerini sivil jandarma olarak tanıtarak vatandaşların evlerine gittiği ve altınları elden teslim almalarıyla dolandırıcılık olaylarının yaşandığı bildirildi.

İlk olay 27 Ekim 2026 tarihinde Şeref Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın evine giderek kendisini sivil jandarma olarak tanıtan kişiye altınlarını vermesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Gerçekleştirilen müdahaleyle şüpheliler yakalanırken, 4 kişi tutuklandı. Ele geçirilen altınlar da sahibine teslim edildi.

İkinci olay 30 Ekim 2026 tarihinde Kavak Mahallesi'nde yaşandı. Kendisini sivil jandarma olarak tanıtan kişiye altınlarını veren vatandaşın olayı geç bildirmesi sebebiyle altınlara ulaşılamadı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Üçüncü olay ise 16 Kasım 2026 tarihinde Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöntemle bir vatandaşın altınlarını alan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Fakat olayın geç bildirilmesi nedeniyle bu olayda da altınlar bulunamadı.

Jandarmadan vatandaşlara uyarı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları için uyardı. Yapılan açıklamada, kendini jandarma, polis ya da savcı olarak tanıtıp 'Kimliğiniz olay yerinde bulundu, inceleme yapacağız' veya 'Evinizde altın, kıymetli eşya ve silah var mı?' gibi sözlerle iletişim kuran kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Şüpheli bir durumla karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da en yakın karakola bilgi verilmesi talep edildi. Açıklamada ayrıca jandarma, polis ve savcıların vatandaşlardan hiçbir şekilde para, altın veya kıymetli eşyalarını teslim etmelerini istemeyeceği de belirtildi.