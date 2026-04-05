Yatağan\'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi Stratonikeia Antik Kenti Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Yatağan'da esnaflık yapan 'Sökeli' lakabıyla tanınan Sinan Tunceli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 48 AAB 130 plakalı aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Sinan Tunceli, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.