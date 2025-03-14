Yatarak Motosiklet Sürdüler, 81 Bin Lira Ceza Aldılar

Trafikte yatarak ilerlediler, 81 bin lira ceza yediler

NEVŞEHİR - Nevşehir'de motosikleti yatarak süren gençler önce kameralara, daha sonra da polise yakalandı. İki gence toplam 81 bin lira trafik cezası kesildi.

Olay Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İki genç motosiklet üzerinde bir takım akrobatik hareketler yaptı. Akan trafikte birbirleriyle yarışan gençler işi daha da ileri götürerek motor üzerinde yatarak yollarına devam etti. Canlarını hiçe sayan gençler hem kendi canlarını, hem de diğer sürücülerin canlarını hiçi sayarak yollarına devam etti.

Diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis ekipleri de gençlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri önce motosikletlerin plakasını sonrada sürücülerini tespit etti. 50 AEL 701 plakalı motosiklet sürücüsü Eren A. ve 50 AES 229 plakalı motosiklet sürücüsü Ergül A. polis ekipleri tarafından çok kısa sürede yakalandı.

Ehliyetsiz oldukları tespit edilen gençlere Ehliyetsiz araç kullanmaktan ve araç sahibine kullandırmaktan, kask kullanmamaktan, saygısızca araç kullanmaktan, dikiz aynası bulunmamaktan, araçların sağından geçmekten, tehlikeli şerit değiştirmekten, tescilli aracı plakasız kullanmaktan toplamda 81 bin 40 lira trafik cezası kesilirken, motosikletler de trafikten men edildi.