Yatırım Dolandırıcılarına Operasyon

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, "yatırım danışmanlığı" ve "yüksek kazanç" vaadiyle ikna ettikleri kişileri dolandırdıkları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda bir suç ağına operasyon başlattı.

Kendilerini "yatırım şirketi temsilcisi" olarak tanıtan şebeke üyelerinin, telefonla irtibat kurdukları "müştekileri" yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaadiyle ikna ederek dolandırdıkları, suçtan elde edilen gelirlerin transferinde ise üçüncü şahıslar adına kurulan paravan şirket hesaplarını kullandıkları tespit edildi.

Elde edilen bilgi ve belgeler ile bu sabah İstanbul, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yatırım vaadiyle organize şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dolandırıcılık ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL