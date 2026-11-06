Yatırım dolandırıcılığında 29 şüpheli için 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

Konya merkezli 16 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 'Paravan-2' operasyonu başlatıldı. 4 ayrı olayda 4 milyon 835 bin TL zarara neden olduğu belirlenen şüphelilerin banka hesaplarında bir aylık işlem hacminin 284 milyon 905 bin TL olduğu tespit edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, yatırım yaparak kazanç elde etme vaadiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Konya merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, sahte uygulama ve internet siteleri üzerinden vatandaşlara gerçeği yansıtmayan kazanç grafikleri göstererek yatırım yapmaya teşvik ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, dolandırıcılık eylemlerinde paravan şirketlere ait banka hesaplarını kullandıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında meydana gelen 4 ayrı olayda toplam 4 milyon 835 bin 110 TL maddi zararın oluştuğu belirlenirken, şüpheliler ve bağlantılı şirketlere ait banka hesaplarının bir aylık toplam işlem hacminin 284 milyon 905 bin 765 TL olduğu ortaya çıkarıldı.

29 şüphelinin yakalanması amacıyla 6 Kasım 2026 günü saat 06.40 itibarıyla Konya merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyona 36 ekip ve 87 personelin katıldığı öğrenildi.