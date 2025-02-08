Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde çıkışında tır alevlere teslim oldu
İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametindeki tır henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, tırı söndürme çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Tır Yangını - Son Dakika
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