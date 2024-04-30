Yaya geçidi olmayan yolda feci kaza - Son Dakika
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Yaya geçidi olmayan yolda feci kaza

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yapay şelale önünde otomobilin yolun karşısına geçmekte olan kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada, kadın yüzüstü yere düşerek ağır yaralandı. Kazada yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından yardım edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

30.04.2024 13:57  Güncelleme: 14:05
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Dakikalarca bekledi, son adımında yüz üstü yere düştü...Feci kaza kamerada

Yaya geçidi olmayan yolda kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Yapay Şelale önünde otomobilin yolun karşısına geçmekte olan kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada, yüzüstü yere düşen kadın ağır yaralandı. Dakikalarca bekleyen kadın, yolun karşısına varmasına saniyeler kala otomobilin çarpmasıyla kendini yerde buldu.

Kaza; Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halindeki Mehmet Ali Şen'in kullandığı UD 239 plakalı otomobil, Yapay Şelale önünde yaya geçidi bulunmayan bölgede yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Nermin Bolat isimli kadına çarptı. Güvenlik kamerasına saniyesi saniyesine yansıyan kazada, koşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadının, kaldırıma yüzüstü düşerek ağır yaralandığı gözlendi.

Kazada yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaya geçidi olmayan yolda feci kaza - Son Dakika

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