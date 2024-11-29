Yaya Geçidinde Kadın Öldüren Sürücü Hastalıkları Nedeniyle Tahliye Edildi

3.Sayfa

Yaya geçidinde bir kadını öldüren yaşlı sürücü hasta olduğu için tahliye edildi

ADANA - Adana'da yaya geçidinde bir kişinin ölümüne neden olan sanık sürücü savunmasında, "Kaza sonrası hastalıklarım arttı ve 2 ay içerisinde 8 defa hastaneye gittim" dedi. Sürücü hastalıkları nedeniyle tahliye edildi.

Yüreğir İlçesi Serinevler Mahallesi'ndeki Yüreğir Devlet Hastanesi'ne 27 Eylül tarihinde tedavi amaçlı olarak eşi Cennet Yalçın ile giden Ali Yalçın, tedavileri bittikten sonra hastaneden çıkıp yaya olarak hastanenin yakınlarında yeni açılan İlim Bulvarı yönünde yürümeye başladı. İddiaya göre, Ali Yalçın oğlu ile telefonda konuşurken önünde yürüyen eşi Cennet Yalçın yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet Taşkın'ın kullandığı 01 DAF 53 plakalı, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Ağır yaralanan Cennet Yalçın, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra gözaltına alınıp tutuklanan sürücü Mehmet Taşkın hakkında Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Taşkın'ın yaşı dolayısıyla ve kaza sonrası artan bel ağrısı, diz ağrısı nedeniyle zorlukla geldiği görüldü. Duruşmada, sanık avukatı ve müşteki avukatı da hazır bulundu.

Müşteki avukatı Av. Atilla Karataş, önceki savunmalarını tekrar ederek, sanığın maktulü gördüğünü ve buna rağmen önlem almadığını söyleyerek, "Sanık olası kastla hareket etmiştir. Bilinçli taksirle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep ediyoruz" dedi.

Müşteki avukatının sözleri doğrultusunda savunması sorulan Mehmet Taşkın, kazadan sonra hastalıklarının arttığını söyleyerek, duruşmaya 3 kişinin kendisine yardım etmelerine rağmen zorla gelebildiğini ifade etti. Taşkın, sözlerine şöyle devam etti;'Ben kaza öncesinde de yaşım gereği hasta bir insandım. Ancak kaza sonrası bel ağrısı, diz ağırsı ve bacaklarımın tutmaması gibi şikayetlerim arttı. 2 ay içerisinde 8 defa hastaneye gittim. Ayaklarım, belim tutmuyor. Buraya gelirken, 3 kişi beni zorla otobüse bindiriyor. Burada da gördüğünüz gibi ayakta zor duruyorum. Eşim yatalak bir insandır ve ona benden başka bakan kimse yoktur. Eşimin daha fazla mağdur olmaması için tahliyemi talep ederim."

Sanığın avukatı, müvekkilinin çocuklarının yatalak annesine bakmaması nedeniyle o gün eşini kendisinin hastaneye götürdüğünü söyleyerek,"Müvekkilim çocuklarının bakma sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle araba kullanmak zorunda kalmıştır. Olayın yaşandığı yer sonradan yaya geçidi olan bir yerdir. Belediye ise henüz yaya geçidi refüjünü kesmediği ve yaya geçidi koşulları oluşmadığı için böyle talihsiz bir olay yaşanmıştır. Kendisi 73 yaşında ve hasta birisi. Geçen duruşma sonrası müvekkilim 3 defa hastaneye kaldırıldı. Hatta bu duruşmadan bir gün öncede yine hastanedeydi. Tutukluluk süresini hep hastanede geçirdi. Cezaevi yönetimi kendisini cezaevi koşullarında kabilir mi, kalamaz mı diye sağlık kuruluna sevk etti. Biz İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporda da bunlara yer verileceğini öngörüyoruz. Müvekkilimin 'Bilinçsiz taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını ve yaşı dolayısıyla yaşadığı sağlık sorunlarının da göz önünde bulundurularak, tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme hakimi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun gelmediğini söyleyerek, sanık sürücü Mehmet Taşkın'ın vasfı, delil durumları, yaşı dolayısıyla yaşadığı hastalıklar, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığını göz önünde bulundurarak, sanığın tahliyesine karar verdi.