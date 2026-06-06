Yaya geçidinde korkunç kaza: Kadın metrelerce havaya savruldu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadın, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, süratle seyreden 16 CAS 948 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın metrelerce havaya savrulurken, kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşıp iş yeri önündeki beton saksılara çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA