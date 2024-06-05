3.Sayfa

Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü gözyaşlarını tutamayıp ağlama krizine girdi

Yayayla birlikte yaralanan genç sürücüyü, vatandaşlar hatalı olmadığının güvenlik kameralarından ortaya çıkacağını söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarpası sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralananlardan motosiklet sürücüsü kaza geçirdiği için ağlama krizine girdi, etrafına toplanan vatandaşlar ise hatalı olmadığının güvenlik kameralarından ortaya çıkacağını söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğukan Yavuklu'nun kullandığı 55 AKM 956 plakalı motosiklet Manavgat köprüsü girişinde yaya geçidi olmayan alanda yolun karşısına geçmek isteyen Çeyda Kaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya kazayı gören vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak banka oturtturuldu. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyda Kaya hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü Doğukan Yavuklu, bir süre sonra ağlama krizine girdi. Yardıma gelen vatandaşlar ve arkadaşları, gözyaşı döken genç sürücüye hatalı olmadığını ve güvenlik kameralarının kazayı gördüğünü söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yavuklu, olay yerine gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.