Yayınladığı video ile saldırı olacağını iddia eden şahısa ev hapsi cezası - Son Dakika
23.04.2026 15:56  Güncelleme: 16:08
Burdur'un Bucak ilçesinde çektiği video ile sosyal medya üzerinden evleneceği kadını kendisine teslim edilmesini isteyen şüpheli, aksi takdirde büyük saldırı olacağını söyleyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tarafından ev hapsi ile cezalandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, H.E. (46) yaşındaki şahıs sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile tarih vererek evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmesini, aksi takdirde büyük saldırı olacağı tehdidinde bulundu. H.E. ayrıca videoda, "Ben size söylüyorum bu sizi son uyarışım. Bir daha uyarmıyorum. Partnerlerimi durduramıyorum. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Eğer evlenecek olduğum kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak. Ben size diyorum. Ne jandarma dinlerim ne de polis" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın tespitinin ardından harekete geçen Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bahse konu şahıs kısa süre içerisinde tespit ederek gözaltına alındı. Buradaki ifadesinin tamamlanmasının ardından H.E., Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Sahsın adli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik incelemenin devam ettiği öğrenilirken bahse konu şahıs çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ile cezalandırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

