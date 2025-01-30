Yayladağı\'nda Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yayladağı ilçesi Karaköse Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı zeytinlik alan zarar gördü. - HATAY