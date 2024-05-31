Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı

Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak\'ın örgütteki rolü ortaya çıktı

Ankara merkezli 21 ilde yüksek kazanç vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak'ın işlemleri devam ediyor. Kapışmak'ın örgütün üst düzey üyeleriyle toplantı yaparak sertifika vererek insan kazandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

31.05.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kapışmak'ın örgütteki yeri de belli oldu.

TOPLANTI YAPIP SERTİFİKA VERİYORMUŞ

Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "sıfır risk ile yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları çerçevesinde İstanbul'da gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak, Ankara'ya getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada uluslararası dolandırıcılık eylemi ile haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüphelinin yakalandığı operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Kapışmak'ın işlemlerinin sürdüğü ve ifadesinin alınacağı öğrenildi. Aşkım Kapışmak'ın örgütün üst düzey yöneticileriyle 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifika vererek yapıya insan kazandırdığı iddia edildi.

1 MİLYARLIK VURGUN

Dün sabah düzenlenen ve "Sibergöz-42" adı verilen operasyonda yakalanan şüphelilerin, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması sattıkları ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup "Saadet Zinciri" sistemi oluşturdukları iddia ediliyor. Bu yöntemle uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar lira vurgun yaparak haksız kazanç elde ettikleri ifade ediliyor.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konulduğu kaydedilirken, adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konulan operasyonun genişleyebileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Aşkım Kapışmak, Operasyon, Ankara, 3.Sayfa, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mecoli: Suratların da meymenet yok zifir karanlığğğ. 3 0 Yanıtla

14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
14:39 Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu Üvey kızlarını yıllarca istismar eden adam, gözaltına alındı! Polisler sayesinde linç edilmekten kurtuldu
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:44:04. #1.11#
SON DAKİKA: Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement