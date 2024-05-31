Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak\'ın örgütteki rolü ortaya çıktı

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Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları çerçevesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kapışmak'ın örgütteki yeri de belli oldu.

TOPLANTI YAPIP SERTİFİKA VERİYORMUŞ

Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "sıfır risk ile yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen "Sibergöz-42" operasyonları çerçevesinde İstanbul'da gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak, Ankara'ya getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada uluslararası dolandırıcılık eylemi ile haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüphelinin yakalandığı operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Kapışmak'ın işlemlerinin sürdüğü ve ifadesinin alınacağı öğrenildi. Aşkım Kapışmak'ın örgütün üst düzey yöneticileriyle 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifika vererek yapıya insan kazandırdığı iddia edildi.

1 MİLYARLIK VURGUN

Dün sabah düzenlenen ve "Sibergöz-42" adı verilen operasyonda yakalanan şüphelilerin, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması sattıkları ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup "Saadet Zinciri" sistemi oluşturdukları iddia ediliyor. Bu yöntemle uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri öne sürülen şüphelilerin, 1 milyar lira vurgun yaparak haksız kazanç elde ettikleri ifade ediliyor.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konulduğu kaydedilirken, adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konulan operasyonun genişleyebileceği belirtiliyor.