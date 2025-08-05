Yazısöğüt Köyü\'nde Kur\'an Kursu Kavgası

Isparta'nın merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'nde, Yaz Kur'an Kursu sırasında çocukların oyun oynadığı sırada çıkan otomobilin üzerine kola döktüğü gerekçesiyle başlayan gerginlik, iddiaya göre cami imamı ve ailesine yönelik saldırıya dönüştü. İmam, yaklaşık 10 kişilik bir grubun köy meydanında yolunu keserek çocuklarıyla birlikte kendisine saldırdığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Eşinin darp edilmesine tanık olan kadın ise, "Eşime yumruk atan şahıs, 'Bu konuyu jandarmaya intikal ettirirseniz köyde yaşayabileceğinizi mi sanıyorsunuz?' 'Sizi arabanın arkasına bağlayarak sürükleriz' diye tehdit etti" dedi. Kavgayı başlatan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 31 Temmuz Perşembe günü Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'nde meydana geldi. İmam İsa Göktaş'ın iddiasına göre, Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinden biri, oyun oynadığı sırada park halindeki bir araca kola döktü. Bunun üzerine araç sahibinin annesi, elindeki sopayla öğrenciyi cami bahçesinde darpetti. Olayı gören imam Göktaş, kadını uyararak sakinleştirdi ve aracın oradan kaldırılması gerektiğini belirterek köy muhtarına bildirdi. Ancak akşam saatlerinde Göktaş, çocuklarıyla birlikte evine dönerken aracın sahibi tarafından yolunun kesildiğini ve yaklaşık 8-10 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını, çocuklarının da arbedeye karıştığını öne sürdü. Olayı duyan Göktaş'ın eşi, olay yerine gelerek çocukları kalabalığın içinden çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren kavgayı köy meydanında toplanan çok sayıda kişi izledi, ancak kimsenin müdahale etmediği iddia edildi. Olay, jandarmanın müdahalesiyle sona erdi.

"Gözümün önünde bir öğrenciye vurduğunu gördüm"

Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü'nde görev yapan imam hatip İsa Göktaş, 14 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirtti. Olay anını anlatan Göktaş, "Öğrencilerim cami bahçesinde oyun oynuyordu. Bazıları caminin arka tarafına gitmişti. 'Arkadaşınızı oradan alın' dediğim sırada, yaşlı bir kadın elindeki sopayla öğrencilerimi kovalayıp caminin önüne getirdi. Gözümün önünde bir öğrenciye vurduğunu gördüm. Doğal olarak sahip çıkmak istedim ve kadını uyardım: 'Burada hocası varken neden müdahale ediyorsunuz?' dediğimde, kadının eşi gelip çocuklarla ilgilenmediğimi söyleyerek tepki gösterdi. Ancak büyüklerime saygımdan tartışmayı uzatmadım ve öğrencileri içeri aldım" diye konuştu.

Çocuğun park halindeki araca kola döktüğü için darp edildi

Kadının çocukların aracına kola döktüğünü iddia ettiğini, ancak öğrencilerinin böyle bir şey yapmadığını aktaran Göktaş, muhtarla görüşerek durumu büyütmemek için aracın bulunduğu yerden kaldırılması gerektiğini belirttiğini söyledi. Namaz sonrası öğrencinin ailesinin kendisini arayarak "Hocam benim çocuğumu neden dövdüler ve kim dövdü?" diye sorduğunu ve bu konuda ailesini sakinleştirdiğini aktardı.

"Eve giderken aniden önümü kestiler, çocuklarımın yanında küfürler ederek beni darp ettiler"

Ancak aynı gün akşam namazından sonra motosikletiyle çocuklarıyla yolda giderken, araç sahibinin önlerini keserek aniden kendisine saldırdığını belirten Göktaş, "Motosikletten indirildim, hakaretler, küfürler ve fiziki saldırı başladı. Sakinliğimi korumaya çalıştım ancak saldırganlar devam etti. Daha sonra akrabaları da gelerek kalabalık bir grupla üzerime yürüdü. Bu durum hem benim hem de çocuklarımın psikolojisini olumsuz etkiledi. Çocuklarım ağladı, büyük travma yaşadılar" dedi.

100 kişilik insan grubu kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih etti

Olay sırasında köyde 50-100 kişi civarında insan toplandığını ancak kimsenin müdahale etmediğini belirten Göktaş, jandarma ekiplerinin geldiğini, birlikte karakola giderek ifadelerini verdiklerini, hastanede darp raporu alarak tedavi olduklarını söyledi. Sürecin yargıya intikal ettiğini, savcılığın kararını beklediklerini ifade ederek, "Biz bu görevi Allah rızası için yapıyoruz. Devletimizi ve kanunlarımızı temsil ediyoruz. Kimsenin bize haksız müdahale etme hakkı yok. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Suçluların hem bu dünyada hem de ahirette cezalarını alacağına inanıyorum" dedi.

"Olay yerine vardığımızda eşim darbediliyordu"

İmamın eşi Fatma Göktaş, yaşananları şöyle anlattı: "Eşim, bir şahsın aracını önüne kırarak yolunu kestiğini ve çocukların kavganın ortasında kaldığını söyledi. Diğer çocuklarımla birlikte olay yerine vardığımızda eşim darbediliyordu ve hemen araya girerek çocuklarımı aldım ve komşuma teslim ettim" dedi.

'Bu konuyu jandarmaya söylerseniz köyde yaşayabileceğini mi sanıyorsun?'

Kavgaya yaklaşık 100 kişinin tanıklık ettiğini ancak kimsenin müdahale etmediğini belirten Fatma Göktaş, O sırada köy muhtarının da kalabalığı sakinleştirmeye çalıştığını ifade ederek, "Kimsenin olay yerinden ayrılmaması gerektiğini ve jandarmayı beklememiz gerektiğini söyledim. Ancak eşime yumruk atan şahıs bana dönerek, 'Bu konuyu jandarmaya intikal ettirirsen köyde yaşayabileceğini mi sanıyorsun?' diye tehdit etti. Eşim tepki gösterince 'Seni arabanın arkasına bağlayarak sürükleriz' dediler" diye konuştu.

"Artık köye giremiyoruz. Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu"

Olay yerine jandarma ekipleri gelerek ifadelerini aldı. Fatma Göktaş, "Tedbir amaçlı köye girmiyoruz. Korkmuyoruz ama önlem alıyoruz. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu, geceleri 'Babam yanında mı?' diye soruyorlar. Darp raporlarını da aldık. Tehditleri çocuklar da duydu. En kısa sürede adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Olayın yaşandığı yere dair görüntü kaydı bulunmadığını belirten aile, köyde kendi evlerine gitmekten korktuklarını ifade ederek, konunun bir an önce çözülmesi için emniyet güçlerinden yardım talep etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, söz konusu kavgayı başlatan şahsın ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ISPARTA