Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'na ziyarete giden 4 kişilik aile, otomobilleriyle uçurumdan aşağı yuvarlandı. Ölümden dönen aile kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde Ayıkayası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Yedigöller'e günü birlik tatil için gelen 4 kişilik aile dönüş yolunda ölümden döndü. İçinde 4 kişinin bulunduğu Murat D. yönetimindeki 34 VV 1489 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Yaklaşık 15 metre uçuruma düşen otomobil ağaca çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 4 kişide kazayı yara almadan atlattı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Yedigöller'de Kaza: Aile Uçurumdan Döndü - Son Dakika
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