Yem fabrikasında iş kazası: İşçi mısır unu silosuna düştü - Son Dakika
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Yem fabrikasında iş kazası: İşçi mısır unu silosuna düştü

Yem fabrikasında iş kazası: İşçi mısır unu silosuna düştü

Denizli'de bir işçi, mesaiden sonra kayboldu; mısır unu silosuna düşerek hayatını kaybetti.

14.11.2024 11:03
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Denizli'de mesaiden sonra evine dönmeyen işçinin ailesi tarafından yapılan kayıp ihbarı, acı gerçeği ortaya çıkardı. Abalıoğlu Yem Fabrikasında çalışan 1 çocuk babası işçinin, mısır unu silosuna düştüğü ve fark edilememesi sonucunda boğularak yaşamını yitirdiği saatler sonra belirlendi.

Olay, Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Abalıoğlu Yem Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dün mesai çıkışı akşam evine dönmeyen Yalçın Saldamlı'nın (40) ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Saldamlı'nın eve gelmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını söyledi. İhbar üzerine yem fabrikasına giden polis ekipleri, Yalçın Saldamlı'nın nerede olduğuna dair araştırma başlattı. Fabrika yerleşkesinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kendisinden haber alınmayan Yalçın Saldamlı'nın mesai saatinin 16.00'da bittiği ancak personel çıkış sistemine göre de fabrikadan ayrılmadığı belirlendi.

Cansız bedeni un silosundan çıktı

Son olarak çalışma arkadaşları tarafından öğle yemeğinde görülen Yalçın Saldamlı'nın bulunması için ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye izledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, saatlerdir fabrikada yokluğu anlaşılmayan Yalçın Saldamlı'nın mısır unu silosuna düştüğü belirlendi. Boşaltılan mısır unu silosunda Saldamlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazenin itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmasının ardından olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından incelemeler yapıldı.

Çalıştığı yem fabrikasında meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybeden Yalçın Saldamlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yem fabrikasında iş kazası: İşçi mısır unu silosuna düştü - Son Dakika

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