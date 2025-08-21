Yem Kırma Makinesine Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Eskişehir'de yem kırma makinesine düşerek ağır yaralanan işçi tedavi altına alındı.

Olay, Beylikova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.T. isimli şahıs, değirmene gelen bir araçtaki arpayı indirirken dengesini kaybederek yem kırma makinesine düştü. Yaşanan korkutucu kazayı fark eden vatandaşlar düştüğü yerde sıkışan adamı kendi imkanlarıyla kurtarıp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen yaralının Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR