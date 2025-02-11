Yem Makinesine Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yem Makinesine Düşen Adam Hayatını Kaybetti

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Burdur'da yem karma makinesine düşen Nurettin Ot hayatını kaybetti, cenazesi hastaneye kaldırıldı.

11.02.2025 12:39
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Burdur merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde evinin önünde yem karma makinesinde hayvanları için yem hazırlayan Nurettin Ot bir anlık dalgınlık sonucu yem karma makinesine düştü.

OLAY YERİNDEHAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci ölüm! Yem karma makinesi sonu oldu

CENAZESİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nurettin Ot'un cenazesi makineden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Ot'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yem Makinesine Düşen Adam Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yem Makinesine Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Apple User:
    Bu makinalara koruma muhafazası neden yapılmıyor 35 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    allah rahmet eylesin. çok tehlikeli bir makine koruması yok tedbir yok .ölüm makinesi 30 0 Yanıtla
  • Serhat Meşe:
    bu dünyada garibanların yüzü gülmez 21 0 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    ne acı ölümler 19 0 Yanıtla
  • erdalturgut1971:
    bu nedir ya bunlara bir önlem alınmalı Kandıra’da da yakın zamanda muhtar düştü öldü Allah rahmet eylesin ama bunun bir önlemi olması lazım. çekiyor insanı içine herhalde yada yemi koydukdan sonra çalıştırılsın 7 0 Yanıtla
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