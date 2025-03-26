Yemen'de ABD Bombardımanında 25 Sivil Öldü - Son Dakika
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Yemen'de ABD Bombardımanında 25 Sivil Öldü

Yemen\'de ABD Bombardımanında 25 Sivil Öldü

Yemen Veri Projesi'nin raporuna göre, ABD'nin 15-21 Mart bombardımanlarında 25 sivil hayatını kaybetti.

26.03.2025 15:17
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Savaşla ilgili verileri toplayan "Yemen Veri Projesi" adlı bağımsız araştırma kuruluşuna göre ABD'nin 15- 21 Mart arasında gerçekleştirdiği bombardımanlarda 4'ü çocuk olmak üzere 25 sivil hayatını kaybetti.

Yemen Veri Projesi isimli araştırma kuruluşu, ABD'nin Yemen'e 15-21 Mart arasında gerçekleştirdiği bombardımanın bilançosunu paylaştı. ABD'nin 7 günde gerçekleştirdiği 38 hava saldırısında 4'ü çocuk olmak üzere en az 25 sivilin hayatını kaybettiği, en az 28 sivilin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu, Ocak 2022'de Suudi Arabistan ve BAE'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarından bu yana en ağır ve en ölümcül hafta oldu" ifadeleri kullanıldı. En çok can kaybının 16 Mart'ta Qahzah As Safra'ya bağlı Saada'da kayda geçtiği, 4'ü çocuk 10 sivilin öldürüldüğü aktarıldı. Saldırıların yüzde 55'inde sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu, tıbbi depolama tesisi, sağlık merkezi, okul, düğün salonu, yerleşim alanları ve çadırların hedef alındığı kaydedildi. - SANA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 21 Mart, 3-sayfa, Dünya, Çocuk, Yemen, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yemen'de ABD Bombardımanında 25 Sivil Öldü - Son Dakika

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