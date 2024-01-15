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Yemen'de ABD'ye ait yük gemisi füzeyle vuruldu, yangın çıktı - Son Dakika
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Yemen'de ABD'ye ait yük gemisi füzeyle vuruldu, yangın çıktı

Yemen'in Aden kenti açıklarında Marshall Adaları bandıralı ABD'ye ait bir yük gemisi, Kızıldeniz'de Husiler tarafından füzeyle vuruldu. Saldırı sonucunda gemide yangın çıktı. Gemide ölen ya da yaralanan olmazken, geminin sefere devam edebilecek durumda olduğu belirtildi. Saldırının ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilmiş olabileceği öne sürüldü.

Yemen\'de ABD\'ye ait yük gemisi füzeyle vuruldu, yangın çıktı
15.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:05
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Kızıldeniz'de Yemen'in Aden kenti açıklarında Marshall Adaları bandıralı ABD'ye ait bir yük gemisi füzeyle vuruldu. Saldırı sonrası gemide yangın çıktı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef almaya devam ediyor. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve İngiltere merkezli deniz güvenliği şirketi Ambrey, Kızıldeniz'de Yemen'in Aden kenti açıklarında Marshall Adaları bandıralı ABD'ye ait bir yük gemisinin füzeyle vurulduğunu bildirdi. UKMTO tarafından yapılan açıklamada, geminin Aden'in 95 deniz mili güneydoğusunda bir füze ile vurulduğu belirtildi.

Ambrey tarafından yapılan açıklamada ise, Husiler tarafından üç füze fırlatıldığı ve ikisinin denize ulaşamadığı, üçüncüsünün söz konusu gemiye isabet ettiği aktarılarak, vurulan geminin ambar kısmında yangın çıktığı ancak geminin sefere devam edebilecek durumda olduğu ifade edildi. Saldırı sonucu gemide ölen ya da yaralan olmadığı belirtilen açıklamada, geminin İsrail ile bağlantısının olmadığının değerlendirildiği ve saldırının ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak düzenlenmiş olabileceği öne sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada da, Husiler tarafından düzenlenen saldırıda yük gemisinin füzeyle vurulduğu doğrulanarak, geminin sahibinin ABD merkezli Eagle Bulk Shipping'e ait Gibraltar Eagle olduğu belirtildi.

ABD'ye ait savaş gemisi hedef alınmıştı

CENTCOM tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi USS Laboon'u hedef alan Yemen'deki Husilere ait gemisavar seyir füzesinin düşürüldüğü duyurulmuştu. ABD ve İngiltere, geçtiğimiz hafta Kızıldeniz'de devam eden saldırılara karşılık Yemen'de Husilere ait noktalara havadan ve denizden saldırı gerçekleştirmişti. - ADEN

Kaynak: İHA
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