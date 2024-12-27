Yemen'de Hava Saldırıları Devam Ediyor

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Yemen basını, dün İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Yemen'e yönelik hava saldırıları ikinci günde de devam etti. Yemen basını, dün İsrail'in düzenlediği saldırının ardından ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda, başkentin kuzeybatısındaki 21 Eylül Parkı'nın hedef alındığı aktarıldı. ABD ve İngiltere, tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, dün Sana Uluslararası Havalimanı'na ve liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenlemiş, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan İsrail saldırısı sırasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un havalimanında olduğunu ortaya çıkmıştı. - SANA