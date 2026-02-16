Yemen\'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü

Yemen'in Kuzey Kordofan eyaletinde düzenlenen İHA saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kadın ve çocuk da bulunuyor. Sivil toplum kuruluşları, saldırıyı 'insani bir trajedi' olarak nitelendiriyor ve saldırının faillerini belirleme çağrısında bulunuyor.

İHA SALDIRISINDA CAN KAYBI 28

Yemen'de iç savaş devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Sivil toplum kuruluşu Sudan Acil Durum Avukatları, Kuzey Kordofan eyaletinde yer alan Soudari kentindeki Al-Safia pazarına dün İHA saldırısı düzenlendiğini belirterek, saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu aktaran sivil toplum kuruluşu, saldırıyı "insani bir trajedi" olarak nitelendirdi.

SALDIRIYI KİMSE ÜSTLENMEDİ

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor. Sudan ordusu ile RSF arasında çatışmaların devam ettiği Kordofan ve Darfur'da İHA saldırılarının arttığına dikkat çeken sivil toplum kuruluşu, Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni ve Hızlı Destek Güçleri (RSF) paramiliter örgütünü İHA saldırılarını durdurmaya, sivil bölgeleri hedef almamaya ve uluslararası insancıl hukuka uymaya çağırdı.