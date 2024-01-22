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Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait askeri yük gemisine saldırı düzenledi - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait askeri yük gemisine saldırı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde bulunan ABD'ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediklerini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İngiltere saldırılarına misilleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yemen\'deki Husiler, ABD\'ye ait askeri yük gemisine saldırı düzenledi
22.01.2024 - 20:53,
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Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde askeri ve ticari gemileri hedef almaya devam ediyor. Husiler tarafından yapılan açıklamada, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediği duyurularak, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İngiltere saldırılarına misilleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ve herhangi bir yeni saldırının cezasız kalmayacağını teyit ediyor" denildi.

ABD tarafı söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Saldırıda gemide hasar ya da ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. - ADEN

Kaynak: İHA
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