Yengelerini öldüren adam, kahvehanede çay içerken yakalanmış! İşte çifte cinayetin sebebi

Iğdır'ın Aralık ilçesinde iki yengesini silahla vurarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, köy yolunu kullanması nedeniyle yaşanan tartışmada köylülerden yana tavır aldığı için yengelerine öfkeli olduğunu ve bundan dolayı yengelerini öldürdüğünü söyledi.

YENGELERİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Iğdır'ın Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde 28 Mayıs'ta meydana gelen olayda M.Ç. (73), yengeleri Hatun Çakmakcı (59) ile Elmas Çakmakcı'yı (52) tabancayla vurarak öldürüp kaçmıştı. İki kadının cenazeleri, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Morgdan alınan Elmas Çakmakcı'nın cenazesi Hacıağa köyünde, Hatun Çakmakcı ise Iğdır Asri Mezarlık'ta toprağa verilmişti. Iğdır Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları sonucu Yüzbaşılar köyü kırsalında yakalanan katil zanlısı M.Ç., sevk edildiği adli makamlarca 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"KÖY HALKININ YANINDA DURDUKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

M.Ç., ifadesinde köylülerle yaşadığı sorunlar sebebiyle köyden göç ettiğini ancak bir süre sonra geri döndüğünü söyledi. Dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını, köylülerin köy yolunu kullanmasını istemediğini belirten M.Ç., bundan dolayı daha önce şikayette bulunduğunu ifade etti.

M.Ç., "Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı'ya içten içe öfkeliydim. Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim. Olay günü Elmas ve Hatun'u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim. 14'lü diye tabir edilen tabancamı alarak Hatun Çakmakcı'nın evine gittim. Yaklaşınca göğsüne doğru ateş ettim, yere yığıldı. Ardından Elmas Çakmakcı'nın evine gittim. Açık olan kapıdan girdiğimde Elmas Çakmakcı odaya kaçtı. Peşinden giderek hiçbir şey söylemeden ateş ettim. Daha sonra evden ayrıldım. Olay anında yanımda kimse yoktu. Kimseden de yardım almadım" dedi.

KAHVEHANEDE ÇAY İÇERKEN YAKALANMIŞ

M.Ç., ifadesinde olayn ardından evine döndükten sonra traktörle Karakoyunlu ilçesine gittiğini söyledi. Melekli beldesindeki su kanalına olayda kullandığı tabancayı attığını ifade eden zanlı, kızı ve damadıyla vedalaştıktan sonra kahvede çay içtiğini belirtti. Bir akrabasıyla su kanalında oturduğunu ve olayı anlattığını söyleyen M.Ç., bu sırada jandarmanın kendisini yakaladığını belirtti. Kendisinin tansiyon ve gut hastası olduğunu ifade eden M.Ç., pişman olduğunu söyledi.