Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Kapandı - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Kapandı

Hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaşan Yeni Delhi'de okullar kapatıldı, inşaatlar durduruldu.

18.11.2024 10:53
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle okullar kapatıldı, inşaat çalışmaları durduruldu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Yetkililer, hava kirliliği nedeniyle okulların kapatılmasına, inşaat çalışmalarının durdurulmasına karar verdi. Kentte 10. ve 12. sınıflar hariç tüm sınıfların derslerinin online olarak yapılacağı belirtilirken, acil ihtiyaç duyulmayan malzemelerin bulunduğu kamyonların şehre girmesi yasaklandı. Bazı eski, dizel yakıtlı araçların kullanımının yasaklandığı kentte, yetkililer çocuklar, yaşlılar, kronik veya solunum rahatsızlıkları bulunanlar için dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Hayati tehlikeye yol açabilecek sisli hava başkentteki yüksek yapıların çevresini kapladı, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlarda aksaklık yaşanabileceği konusunda uyarı yapıldı. Şehrin çeşitli bölgelerindeki hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiye ettiği sınırı 50 kat aştığı bildirildi. Tahminlere göre hava kirliliği hafta boyunca da yüksek seviyede devam edecek.

Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

Çiftçilerin yaktığı anız, her yıl Hindistan'da hava kirliliği seviyesini kötüleştirirken, başkent Yeni Delhi dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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