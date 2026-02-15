Yeni Zelanda'da sel: 1 ölü

Yeni Zelanda'nın Gisborne şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı selde, aracı suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda Cuma gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele yol açtı. Gisborne şehrindeki sel felaketinde aracı suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 80 kişi ise acil bir merkezlere tahliye edildi.

Kuzey Adası'nda 4 bin 291 konut elektriksiz kaldı

Hava durumu yetkilileri, devam eden şiddetli yağışların Kuzey Adası'nın doğusunda taşkınlara ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer kötü hava şartlarının bu akşam da devam edeceğini, ancak yarından itibaren iyileşme beklendiğini aktardı. Enerji şirketi Powerco'ya göre Kuzey Adası'nda 4 bin 291 konut elektriksiz kaldı.

İki belediyede olağanüstü hal ilan edildi

Adanın Waikato bölgesindeki Waipa ve Otorohanga belediyelerinde olağanüstü hal ilan edildi. Otorohanga İlçe Konseyi'nden yapılan açıklamada, jeoteknik ekiplerin "gece boyunca toprak kaymalarını incelediği ve yolların yapısal güvenliğini kontrol ettiği" belirtildi. - AUCKLAND