Yenice'de Havai Fişek Patlatana 9 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenice'de Havai Fişek Patlatana 9 Bin TL Ceza

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde havai fişek atan İ.D.'ye 9.267 TL idari para cezası uygulandı.

24.02.2025 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gece havai fişek patlatan şahsa polis ekiplerince 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Yenice ilçesinde dün gece saat 03.55'te Marmara Parkı yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından havai fişek patlatıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri havai fişek patlatan kişi ya da kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin titiz çalışması sonucu havai fişek patlatan şüphelinin İ.D. olduğu tespit edildi. Hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapılan İ.D'ye ayrıca trafik yönünden 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "24.02.2025 günü saat 03.56 sıralarında ilçemiz Marmara Park arkasında atılan havai fişek konusu ile ilgili İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin titiz çalışması neticesi kimliği tespit edilen olayı gerçekleştiren şüpheli İ.D., İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalanmış, şahıs hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem yapılmış, izinsiz havai fişek atılmasından tutanak tutularak, işlem yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılacaktır. Ayrıca trafik yönünden 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yenice, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenice'de Havai Fişek Patlatana 9 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
18:59 Trump, Elon Musk’un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
18:31 Canlı anlatım Dev derbi başladı Canlı anlatım! Dev derbi başladı
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
09:04 Trump, Duda’yı 1,5 saat kapısında bekletti Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti
08:55 Survivor’a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik
08:53 Kar yağışı terk etmiyor Meteoroloji’den yeni uyarı Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
08:33 Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz
08:32 Aytun Çıray, AK Parti MYK’sına giren isim üzerinden Akşener’i hedef aldı Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 20:04:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yenice'de Havai Fişek Patlatana 9 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.