Yenidoğan Çetesi Davası 11'inci Günde - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası 11'inci Günde

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İstanbul'da, bebeklerden haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi davası tutuksuz sanıklarla devam ediyor.

02.12.2024 11:35
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Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 11'inci gününde devam ediliyor

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunma yapacak

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 11'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam ediyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 11'inci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Bugün görülecek olan celse, tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam edecek.

Yenidoğan Çetesi Davası 11\'inci Günde
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davası 11'inci Günde - Son Dakika

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