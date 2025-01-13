Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'daki Yenidoğan Çetesi davasında sanık Fırat Sarı, medyanın yargılanmalarını etkilediğini savundu.

13.01.2025 15:21
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davaya devam ediliyor. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı duruşmada, "Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili görmedim, ben bir dolandırıcı görmedim. Medyanın çığırını aşmış haberlerini durdurmanız gerekiyor. Basın yasağının gelmesi gerekiyor. Kamuoyu algısı üzerinden yargılanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 26'sı tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 2'nci celsesinin görülmesine başlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık İlker Gönen'in avukatı, soruşturma savcısı ile duruşma savcısının birlikte fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığını ifade etti. Sanık avukatları tarafsız bir yargılama yapılmadığını öne sürerek reddi heyet talebinde bulundu. Taleplerin değerlendirilmesi için verilen 30 dakikalık aranın ardından duruşmaya devam edildi.

"Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili görmedim, ben bir dolandırıcı görmedim"

Cumhuriyet savcısınca tutukluluğunun devamı istenen Fırat Sarı, "Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili görmedim, ben bir dolandırıcı görmedim. Buradaki insanların tümü beni örgüt yöneticisi olarak tanımayı bırakın doktorluk dışında başka bir şekilde tanımazlar. Medyanın tavrı hukuksuz bir tavırdır. Ortaya sunulan şeyler haber bile değildir. Bir takım uydurmalar, kurgular. Benim neredeyse bir uzaylılara hizmet etmediğim kaldı. Canilik, vampirlik, insanlık dışılık her şey söyleniyor. Bunlar söylenirken nasıl özgürce yargılanabilirim? Biz normal olarak yargılanmıyoruz. Toplumsal olarak ben öldüm. Biz bebek katiliyiz. Biz en iğrenç varlığız. Biz bu hale geldik. Sesimizi kimse duymadı. Medyanın çığırını aşmış haberlerini durdurmanız gerekiyor. Basın yasağının gelmesi gerekiyor. Kamuoyu algısı üzerinden yargılanıyoruz. Tek kişilik hücrede kalıyoruz. Adil yargılanmanın tüm hakları elimden alınmış durumda" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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