Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada sanık Fırat Sarı'nın avukatı duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarıldı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 26'sı tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 2'inci celsesinin görülmesine devam ediliyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Sinan İnan, "Ben sanıkla görüşmedim, bir işlem yapılacaksa ve savunma yapacaksam, dosyayı görmem lazım. Duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum" dedi. Talebi değerlendiren heyet duruşmanın devam etmesine karar verdi.

Karara sanık avukatı tepki gösterirken, mahkeme başkanı ile avukat arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bunun üzerine Fırat Sarı'nın avukatı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarıldı. Duruma diğer avukatlar da tepki gösterirken, salonda kısa süreli tartışma yaşandı.

Duruşmanın devamında sanık İlker Gönen'in avukatı, "Mahkeme kanıt toplamıyor, bizim topladığımız kanıtları da değerlendirmiyor" dedi.

Duruşma diğer sanık avukatlarının savunması ile sürüyor. - İSTANBUL