Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada sanıklar savunma yaptı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti. Konuya ilişkin davanın görülmesi Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, aralarında Fırat Sarı'nın da bulunduğu 4 tutuklu sanık ile bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Ortada bir örgüt, hiyerarşik bir yapı da yok"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fırat Sarı, "Davanın başından bu yana ortada bir örgüt, hiyerarşik bir yapı da yok. Bebeklerin kesin ölüm nedenlerinin ortaya çıkarılması için otopsi raporu alınmasını talep ediyorum. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda aleyhe hususları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Savunma yapan diğer sanıklarda, mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

Sanık avukatları savunma yaptı

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Damla Atak'ın avukatı, "Adli Tıp Kurumu raporunda bize yönelik aleyhe husus bulunmamaktadır. Sanığın beraatını ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuksuz sanık Emine Avcı'nın avukatı ise, "Müvekkil 2024 yılında tahliye edilmiştir. Bu vakte kadar süren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan duruşma, 13 Temmuz Pazartesi günü sanık avukatlarının savunmaları ile devam edecek. - İSTANBUL