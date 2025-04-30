Yenidoğan Çetesi Davasında 10 Sanığa Tahliye Kararı - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında 10 Sanığa Tahliye Kararı

İstanbul'da bebekleri haksız kazanç sağlamak amacıyla sevk eden Yenidoğan Çetesi'nin davasında mahkeme, 10 sanığın tahliyesine ve 5 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 30 Haziran'a ertelendi.

30.04.2025 22:50
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Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı: 10 sanığa tahliye

5 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, dava dosyasında tutuklu bulunan 10 sanığın tahliyesine ve 5 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 7'inci gününde, suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada 'tanık' sıfatıyla ifade veren Şenay Çalıkoğlu hakkında suç duyurusu

Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, Serdarova bebek için şikayet yapıldığının sorgulanmasına, soruşturmada adı geçen hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışanlara ilişkin SGK'ya yazı yazılmasına, ayrıca SGK'ya yazı yazılarak zarar giderme amacıyla hangi sanık tarafından ödeme yapıldığına dair bilgi alınmasına karar verdi. Mahkeme, duruşmada 'tanık' sıfatıyla ifade veren Şenay Çalıkoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

10 tutuklu sanığa tahliye kararı

Heyet, tutuksuz sanıklar Gözde Kul Yadigar, Hilal Vatansever, İbrahim Oktay, Meryem Küçükoğlu ve Tuğba Özkaynak'ın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklar Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Senanur Ünlü, Gözde Polat, Hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi'nin mesul müdürü ve başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç ile TRG Hospitalist Hastanesi idari müdürü Murat Mantuş'un 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Duruşma 30 Haziran'a ertelendi

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in dava dosyasının ayrılmasına ve örgüt lideri Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 19 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Kaynak: İHA

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