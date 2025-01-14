Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Otopsiler yapılsaydı bebek katili olmayacaktık - Son Dakika
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Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Otopsiler yapılsaydı bebek katili olmayacaktık

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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin lideri sanık Fırat Sarı, duruşmada skandal ifadeler kullandı. Sarı, "Bana göre bu iddianamenin kabul edilmemesi lazımdı. Otopsiler yapılsaydı, bebek katili olmayacaktık." dedi.

14.01.2025 15:06  Güncelleme: 16:04
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 26'sı tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 2'inci celsesinin görülmesine devam ediliyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

"BEN BİR KUMPAS GÖRÜYORUM"

Duruşmada savunma yapan sanık doktor Rıza Keykubat'ın avukatı, "Bu davaya baktığımda ben bir kumpas görüyorum. Benim müvekkilimin işe giriş tarihi bellidir. Hangi belgelere imza attığı bellidir. Dosyadaki somut belgelere bakıyorum, nöbet listeleri var. Nöbet listesinde ismi yok. Rıza Keykubat'ın tutuklandığı yetmiyormuş gibi eşini de tutukladılar. Müvekkilim örgütle suçlanıyor ama Fırat Sarı'yı tanımıyor. Keykubat, üzerine atılı suçu işlememiştir. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.

SES KAYITLARININ YOK EDİLMESİ TALEBİ

Sümeyye Nur Taşçı'nın avukatı ise, "Dosyada delil olarak gösterilen tape kayıtlarının nasıl alındığı bilinmiyor. Ses kayıtları ve tape kayıtları kanuna aykırı şekilde elde edilmiştir. Yok edilmesini talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

FIRAT SARI'DAN SKANDAL İFADELER

Söz alan örgüt lideri sanık Fırat Sarı ise, "Bana göre bu iddianamenin kabul edilmemesi lazımdı. Otopsiler yapılsaydı, bebek katili olmayacaktık. Hiç bir adli işlem, biz istememize rağmen yapılmadı. 10 hastaneyi kapattınız, yok ettiniz, iddianame hazırladınız. Bunların hesabını veremezsiniz. Hakkımızda iddianamede yanlış algılar var. Buradaki 10 hastaneler dışında çalıştığımız hastaneler de vardı. O hastanelerin hiçbiri hakkında işlem yapılmadı, iddianame yanlış kuruldu. Yanlış katlarla bina inşa edemezsiniz. Hakkımızda bu iddianamedeki yanlışlardan dolayı bir algı var. Bu iş böyle nasıl çözülecek bilemiyorum" dedi.

Duruşmaya sanık Fırat Sarı'nın savunmasının ardından 15.30'a kadar ara verildi.

Fırat Sarı\'dan pişkin sözler: Otopsiler yapılsaydı bebek katili olmayacaktık
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Otopsiler yapılsaydı bebek katili olmayacaktık - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Turk:
    bunları denek olarak kullanmakta fayda var deneyeceksin baktın olmuyor salla gitsin çöpe 14 0 Yanıtla
  • monşer null:
    inanmıyorum 11 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Niye savunuluyor kendini savunsun 0 0 Yanıtla
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