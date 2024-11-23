Yenidoğan Çetesi Davasında Kritik Duruşma

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Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın bugün görülecek olan duruşmasında örgüt lideri Fırat Sarı savunma yapacak.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında bugün örgüt lideri Fırat Sarı savunma yapacak. - İSTANBUL