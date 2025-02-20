Yenidoğan Çetesi Davasında Tape Kayıtları Tartışılıyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Tape Kayıtları Tartışılıyor

Fırat Sarı'nın avukatı, delil yetersizliğine dikkat çekerek sadece tape kayıtlarının kullanıldığını vurguladı.

20.02.2025 20:01
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Fırat Sarı'nın avukatı : "Tape kayıtları üzerinden yürütülen bir soruşturma var, başka hiçbir şey yok"

Yenidoğan Çetesi davasında savunma yapan Fırat Sarı'nın avukatı:

"Sanki bebeklerin prematüre doğması, 500 gram doğması müvekkilimin suçu gibi lanse ediliyor"

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasının görülmesine 3'üncü günde devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan örgüt lideri Fırat Sarı'nın avukatı "Bu yargılamada delilleri tartışıyor olmamız lazım ama tartışacak bir delil yok. Tape kayıtları üzerinden yürütülen bir soruşturma var. Başka hiçbir şey yok. Sanki bebeklerin prematüre doğması, 500 gram doğması müvekkilimin suçu gibi lanse ediliyor" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmanın görülmesine 3'üncü gününde devam ediliyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Sanki bebeklerin prematüre doğması, 500 gram doğması müvekkilimin suçu gibi lanse ediliyor"

Duruşmada savunma yapan örgüt lideri Fırat Sarı'nın avukatı "Hazırlık aşamasında savcılığın tarafsız davrandığını düşünmüyorum. Bu yargılamada delilleri tartışıyor olmamız lazım ama tartışacak bir delil yok. Tape kayıtları üzerinden yürütülen bir soruşturma var. Başka hiçbir şey yok. Herhangi bir şüpheli ölüm varsa otopsi yapılmak zorunda. Bunu herkes biliyor ama hazırlık savcısı bunu istememiş. Mahkeme aşamasında otopsi raporlarının alınması lazım. Ne ile suçlandığımızı bilmemiz lazım. Açıkça görevi ihmal suçu var. Savcı delilleri toplamadı. 18 klasör dosyanın içinde müvekkilimi suçlayan bir delil yok. Benim müvekkilim görüşmelerde 'her şeye baksınlar benim bir suçum yok' diyor. Ben 'müvekkilim hakkında dosyaya sunulmuş olan tüm tape kayıtlarını reddediyorum' desem ne yapacaksınız ' Yargıtay ses kayıtlarının analizinin yapılması gerekiyor diyor. Müvekkilim savunmasında 'ben bebek öldürdüysem ilk bebek ölümünden sonra soruşturmanın başlaması gerekiyordu' dedi. Niye bebek ölümlerini seyrettiler, niçin delil toplamadılar ' 'Eğer ben suçluysam beni takip edenler de suçludur ' diyor müvekkilim. Sanki bebeklerin prematüre doğması, 500 gram doğması müvekkilimin suçu gibi lanse ediliyor. Savcı tarafsız olmalı. Sanık lehine de bir şeyler yapması gerekiyor. Bu nedenle otopsi raporlarının alınması gerekiyor" dedi.

Öte yandan sanık Murat Mantuş'un fenalaşmasının ardından duruşmaya 30 dakika ara verildi. Aranın ardından sanık avukatlarının savunmaları ile duruşmaya devam edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında Tape Kayıtları Tartışılıyor - Son Dakika

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