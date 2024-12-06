Yenidoğan çetesine yönelik yeni soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Yenidoğan çetesine yönelik yürütülen yeni bir soruşturma çerçevesinde önceki gün gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde Adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma çerçevesinde çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün yaptığı operasyonda çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire, ve 1 sivil gözaltına alınmıştı.
Emniyette işlemleri devam eden 14 şüpheli, bu sabah emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenidoğan Çetesi Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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