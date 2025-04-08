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Yenilenen Ev Alevlere Teslim

Yenilenen Ev Alevlere Teslim

Antalya'da yenilenen eşyaların bulunduğu evde çıkan yangın, evin kullanımını imkansız hale getirdi.

08.04.2025 23:19
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Eşyalarını yenilediği evi alevlere teslim oldu

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir süre önce bazı eşyaları yenilenen 2 katlı bir evde çıkan yangın, büyük hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Tahıl Pazarı Mahallesi 455 Sokak'ta meydana geldi. Ferdi A.'ya ait olduğu öğrenilen 2 katlı müstakil evin üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, müdahalede bulundukları yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında evin ikinci katı yanarak kullanılmaz hale geldi. Şans eseri yangında yaralanan olmadı.

Ev sahibi Ferdi A.'nın bir süre önce evde bazı eşyalarını yenilediği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenilenen Ev Alevlere Teslim - Son Dakika

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