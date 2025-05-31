Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bir sokaktaki elektrik telinden çıkan kıvılcımlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak lambalarının bulunduğu yerde arıza yapan elektrik tellerinden bir anda kıvılcımlar çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenimahalle'de Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Çıktı - Son Dakika
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