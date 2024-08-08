Yenişehir'de Suriyelilere yönelik denetimler yapıldı - Son Dakika
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Yenişehir'de Suriyelilere yönelik denetimler yapıldı

Yenişehir\'de Suriyelilere yönelik denetimler yapıldı

Yenişehir Belediyesi, Suriyelilerin iş yerlerinde denetim yaparak ruhsatsız ve süresi bitmiş iş yerlerine yasal işlem başlattı.

08.08.2024 11:38  Güncelleme: 11:40
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Yenişehir'de Suriyelilerin olduğu bilinen iş yerlerinde denetim yapıldı. Denetimlerin ardından ruhsatsız çalıştırılan ve ruhsatlarının süresi biten iş yerine karşı yasal işlem başlatıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, haksız kazanç sağlayanlara göz açtırmayacaklarını söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in talimatlarıyla harekete geçen Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren Suriyelilerin iş yerlerine denetim yaptı. İş yeri açma ruhsatı, ruhsat sürelerinin kontrolü, tabelaların uygunluğu ve hijyenik şartlar kontrol edildi. Yenişehir Belediyesi'nin kontrollerinin ardından 3 iş yerinin ruhsatsız olduğu ve 3 iş yerinin de ruhsat sürelerinin bitmiş olduğu tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

Başkan Özel: "Kimseye göz açtırmayız"

Yapılan denetimler hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yenişehir'de kimse haksız kazanç elde edemez ve kimse halkımızın sağlığıyla oynayamaz. Bunu yapmaya kalkışanlara belediyemiz en sert şekilde cevap verecektir. Sığınmacı olarak ülkemize gelen ve burada kaçak olarak iş yeri açan, kaçak işçi çalıştıran, halkımızın hakkına giren, vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan kimseye göz açtırmayız, açtırmayacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenişehir'de Suriyelilere yönelik denetimler yapıldı - Son Dakika

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