Yenişehir'de Tavuk Dönerden Gıda Zehirlenmesi Vakası: 47 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

3.Sayfa

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Bakan Yerlikaya sinyali verdi

Guardiola\'dan Mourinho\'ya çok konuşulacak sözler

Narin cinayeti ile ilgili rapor talepleri reddedildi

Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak

Yeni rolü için 20 kilo aldı! Bambaşka biri oldu

Vedat Milor, lahmacuncuda yaşananlar için sessizliğini bozdu

Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 47'ye ulaştı

Yenişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 47'ye ulaştı

Olayın yaşandığı işletme mühürlendi

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün gece yedikleri tavuk dönerden zehirlenen kişilerin sayısı 47'ye yükseldi. Olayın yaşandığı işletme belediye tarafından mühürlenirken, alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Tedavi altına alınan hastaların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yedikleri tavuk sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısı 47'ye yükseldi. Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yenişehir çarşı merkezindeki işletme belediye ekiplerince mühürlendi. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, alınan numuneler de incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.

(MB-FA-İHS)