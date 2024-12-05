Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 47'ye ulaştı
Yenişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 47'ye ulaştı
Olayın yaşandığı işletme mühürlendi
BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün gece yedikleri tavuk dönerden zehirlenen kişilerin sayısı 47'ye yükseldi. Olayın yaşandığı işletme belediye tarafından mühürlenirken, alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Tedavi altına alınan hastaların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yedikleri tavuk sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısı 47'ye yükseldi. Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yenişehir çarşı merkezindeki işletme belediye ekiplerince mühürlendi. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, alınan numuneler de incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.
(MB-FA-İHS)
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenişehir'de Tavuk Dönerden Gıda Zehirlenmesi Vakası: 47 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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