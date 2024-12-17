Yozgat'ın Yerköy ilçesinde aranan şahıs yakalandı.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranması bulunan B.K. isimli şahıs yakalandı, gerekli yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yerköy'de Aranan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?